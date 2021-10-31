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خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

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خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال
بعد الاجتماع مع مندوبيها ودراسة أوضاع العمالة ووضع خطة شهرية لمعالجة الأزمة

خلال شهر..

تمكَّنت إدارة الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إلزام 19 شركة للمقاولات بتسليم 29573 عاملاً أجورهم المتأخرة التي بلغ مجموعها (٥٤٬٤٣٦٬٣٢٤٫٠٠) ريالاً سعوديًّا .

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد الاجتماع مع مندوبي الشركات المتعثرة، ودراسة أوضاع العمالة، ووضع خطة عمل شهرية لمعالجة الأزمة، تتضمن زيارات أسبوعية، وتحديثًا شهريًّا بالمستجدات.

يُذكر أن إدارة الأزمات تتولى مهام مباشرة البلاغات الواردة إليها فيما يخص تحسين أوضاع العمالة في الشركات، وتسليمهم أجورهم المتأخرة بعد التنسيق مع مُلاك الشركات، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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