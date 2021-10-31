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حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)

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حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور) حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، الأحد، من السيطرة على حريق شب داخل عقار يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بمنطقة المنيل التابعة لقسم شرطة القديمة.

وشب حريق هائل داخل عقار بمنطقة المنيل مملوك لوزير المالية الأسبق، ما أدى لوقوع إصابات بسبب الحريق، وانتقلت 4 سيارات لإطفاء الحريق، وفرض رجال الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق منعًا لامتداده.

ريق بعقار مملوك لـ يوسف بطرس غالي

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب حريق بالطابق الأول والثاني بالقرب من نفق المنيل، وتبين ان العقار مملوك ليوسف بطرس غالي، وزير المارية في عهد مبارك، على الفور تم إخطار الدفاع المدني الذي دفع بـ 4 سيارات للسيطرة على الحريق، كما تم إخطار الإسعافات لإرسال سيارة لنقل المصابين.

ريق بعقار مملوك لـ يوسف بطرس غالي
ريق بعقار مملوك لـ يوسف بطرس غالي

المصرى اليوم

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