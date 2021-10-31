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البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية

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البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية

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ترأس اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الاحد، الاجتماع التنسيقي لاستضافة بطولة IRONMAN بمدينة الغردقة، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، بحضور بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية، حتي يخرج المهرجان بأفضل صورة وبالشكل اللائق بالمحافظة الساحلية لتكون واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، مشيراً أن هذا المهرجان يعد أضخم حدث رياضي ترفيهي سيقام على أرض محافظة البحر الأحمر، مما يمثل إضافة كبيرة نحو تشجيع السياحة الرياضية المحلية والدولية والتي تهدف أيضاً إلى التسويق الإعلامي للسياحة الرياضية في .

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت على إقامة بطولة IRONMAN لمدة ثلاث سنوات بجمهورية مصر العربية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، حيث ستقام النسخة الأولي منها بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر 2021، وتعد هذه البطولة واحدة من أقوي البطولات العالمية في مجال رياضات ( السباحة _ الدراجات _ الجري ) ويشارك فيها أكثر 3000 متسابق تتراوح أعمارهم من 18: 70 عاما، ويمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم .

المصرى اليوم

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