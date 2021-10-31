تدشين المرحلة الأولى بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالإسكندرية.. والتنفيذ غدا

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الأحد، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث افتتح المركز الرئيسي للتذكرة الإلكترونية بسيدي جابر، كما افتتح إحدى مراكز التحصيل في منطقة التشغيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وقال المحافظ إنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي، اعتباراً من غد الاثنين.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة ودعم أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة، وتقنيات النقل الحضري الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة و متنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

على الصعيد ذاته؛ حضر اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، المؤتمر الذي أقامته الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في إطار منظومة التذكرة الإلكترونية، حيث وجه الشكر إلي جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة فهي تتحرك بخطي ثابتة نحو تطوير جميع خدماتها.

من جانبه؛ قال المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة أن الهدف من منظومة التذكرة الإلكترونية هو؛ مراقبة الأسطول من خلال التتبع اللحظي بأجهزة التحصيل بتطبيق القواعد العلمية المعمول بها عالميا لإدارة الأسطول، وإتاحة البيانات الدقيقة مما يساهم في سرعة إتخاذ القرار، وتحديد دقيق لأوقات الكثافة مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج. وإحكام استهلاكات مستلزمات التشغيل المختلفة، وكذلك إحكام السيطرة على موارد الهيئة وتوفير تدريجي لنفقات طباعة التذاكر التقليدية.

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)

تدشين المرحلة الأولي بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالاسكندرية .. والتنفيذ غداً (صور)