ضبط 360 مخالفة مرورية بمدينة بيلا في كفر الشيخ

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شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن كفر الشيخ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا٣٦٠، اليوم الأحد، حملة مكبرة بشوارع وأحياء المدينة، بهدف تحقيق السيطرة والنظام، وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة، لتقليل معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ.

شارك في الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة وبيلا، والعميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم شريف عبود، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم كريم عيد، رئيس مباحث المرور، ومحمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، ورجال الإشغالات والإزالات ببيلا، واستهدفت الحملة المواقف العشوائية التي اتخذها أصحاب مركبات التوك توك للتجمع خلالها، وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون ولوائح المرور على جميع السائقين وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 360 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة عن ضبط 78 توك توك ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و70 لعدم تركيب ملصق إلكتروني، و57 بدون غطاء رأس، و25 توك توك بدون رخصة قيادة، و120 عدم ارتداء كمامة، و10 طمس لوحات، وفي مجال فحص السابقين جري فحص (40) من سائقي السيارات للكشف عم تعاطيهم المواد المخدرة من خلال صندوق مكافحة الأدمان، تبين إيجابية 10 سائقين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، على تكثيف حملات المرور لعودة الانضباط بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، والقضاء على ظاهرة القيادة المخالفة، وخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها، ولاقت نتائج الحملة استحسانًا وقبولاً وتركت أثرًا طيبًا في نفوس المواطنين، مثمنين جهود جهاز الشرطة ومباحث المرور في ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.