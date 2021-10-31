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«السيلفي» أسرع وسيلة للدعاية والترويج السياحي بالغردقة (صور)

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«السيلفي» أسرع وسيلة للدعاية والترويج السياحي بالغردقة (صور) «السيلفي» أسرع وسيلة للدعاية والترويج السياحي بالغردقة (صور)

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أصبحت الصور «السيلفي» من أهم وسائل الدعاية السياحية من خلال مشاركة السائحين في الجولات السياحية بمدينة الغردقة، بعدما كانت لسنوات قريبة الكاميرا لا تفارق السائح خلال زيارته للمناطق السياحية ليلتقط بها صور له ولاسرته بالمكان الذي يزوره.

وأصبحت هذه الأيام صور «السليفي» بكامير التليفون المحمول الأسرع والأسهل لالتقاط ما تشاء من الصور، ونشرها في لحظات على وسائل التواصل الاجتماعي ما يمثل ترويجًا سريعًا ودعاية للأماكن، التي يتم التقاط الصور بها، وذلك لاعتمادها كصورة رئيسية في ملفه الشخصي أو لتسجيل حضوره في مكان مُعين أو إلى جانب أشخاص مُعينين، أو حتى للتعبير عن حالة نفسية مُعينة، ويمكن الاستعانة بعصا السلفي للحصول على زاوية رؤية أوسع، لالتقاط الصور.

«المصري اليوم» رصدت بالصور اهتمام السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار بالتقاط الصور «السليفي» خلال جولة لزيارة المعالم السياحية والأسواق التجارية والشعبية بمدينة الغردقة.

المصرى اليوم

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