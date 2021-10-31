تعليم الإسكندرية تتفقد 55 مدرسة (صور)

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واصلت قوافل المتابعة بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، الأحد، جولاتها التفقدية لمدارس المحافظة للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية .

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، إن القوافل تهدف على متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس وكذلك نقل الخبرات للمعلمين عن طريق موجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومتابعة مدى الانضباط المالي والإداري للمعلمين والعاملين ومتابعة سجلات حضور وغياب الطلاب بشكل يومي مع التشديد على الجميع بحضور طابور الصباح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرَّتها وزارة الصحة والسكان حفاظًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية .

من جهتها قادت نادية فتحي وكيل المديرية، قافلة المتابعة التي تجوب مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثماني وفق أجندة عمل وبرنامج زمني محدد لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وشملت المتابعات 55 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بإدارة المنتزه التعليمية.

وعقب القوافل عقدت «نادية» اجتماع بالقافلة، برفقة شريف فتحي مدير عام الإدارة، ومسئولي المراحل التعليمية بإدارة المنتزه لمناقشة تقارير المتابعة من حيث انضباط العاملين ماليًّـا وإداريًّـا ومدى الالتزام بجداول الحصص والإشراف اليومي ومستوى نظافة أفنية المدارس ودورات المياة والفصول والالتزام بتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسي.

ودعت مديرو المدارس والمعلمون، على استثمار الإذاعة المدرسية في التوعية المستمرة للطلاب بأهمية النظافة العامة ومخاطر الفيروسات وكيفية الوقاية من الأمراض والتغذية السليمة .

كما تابعت غرفة عمليات المديرية، بقيادة مدير المديرية ووكيل المديرية وعضوية إدارة الأمن وإدارة العلاقات العامة ومكتب مدير المديرية، التقارير الخاصة بالمتابعة والواردة من قافلة المتابعة ومديري عموم الإدارات التعليمية، والخاصة بالزيارات الميدانية والجولات التفقدية لانتظام العملية التعليمية بمدارس الثغر.

من ناحية أخرى قام مديرو عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارات التعليمية الثماني، مع التنبيه المشدد بضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة وفق الكتاب الدوري (32)، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وقام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه، بمتابعة مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الجديدة ومجمع سيدي بشر، كما قامت همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة المدرسة العسكرية الرياضية، ومن ناحيتها عقدت علا سليمان مدير عام إدارة وسط اجتماعًـا مع مديري المراحل بالإدارة للوقوف على آخر المستجدات، وكذلك مع مديري المدارس الفنية التجارية، كما قام الدكتور سامي فضل مدير عام إدارة الجمرك بمتابعة أعمال الصيانة بمدارس إسماعيل صبري الرسمية لغات والميناء الشرقي والباب الأخضر،وقام عبدالعاطي التمساح مدير عام إدارة غرب بمتابعة مدرسة السادات الثانوية العسكرية، وتابعت الدكتورة رحاب جابر مدير عام إدارة العجمي مجمع مدارس زيد بن حارثة، ومدرسة حفصة بنت عمر الابتدائية).

وكيل "تعليم الإسكندرية" تقود قوافل متابعة لتفقد 55 مدرسة والوقوف على انتظام العملية التعليمية (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" تقود قوافل متابعة لتفقد 55 مدرسة والوقوف على انتظام العملية التعليمية (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" تقود قوافل متابعة لتفقد 55 مدرسة والوقوف على انتظام العملية التعليمية (صور)