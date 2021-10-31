محافظ الغربية يسلم جهاز 50 عروسة ضمن مبادرة «سترة»

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حفل تسليم جهاز لعدد ٥٠ عروسة من الفتيات غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، كونهن من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها مديرية التضامن بالغربية، بحضور المهندس أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نبض الحياة»، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومديري المديريات بالمحافظة.

خلال كلمته، أكد محافظ الغربية دعم المحافظة المستمر لمثل هذه المبادرة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة دعم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني في دعمها للأسر الأشد فقراً، مثمناً الدور الذي تقوم به مؤسسة «نبض الحياة» للتنمية المجتمعية بمحافظة الغربية. وأضاف أن الحفل يمثل أفضل ختام لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي انطلقت بأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي في بداية الشهر واختتمت بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة، موجهاً كلمته للفتيات حيث تمنى لهم حياة زوجية سعيدة ناجحة كونهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة .

وأشار أمجد مرجان أن دور مؤسسة «نبض الحياة» يشمل مجالات خدمية متنوعة مثل التبرع بالدم وتوصيل المياه والآبار التخزينية والارتوازية بمختلف محافظات مصر وغيرها من الأعمال الخدمية والخيرية، مؤكداً أهمية حملة «سترة» التي تهدف لتوفير الرعاية للأسر الأكثر فقراً من خلال توفير جهاز متكامل للعرائس يساهم في تخفيف العبء على الأسر وتيسيراً للزواج وتخفيفاً من أعبائه، وذلك بتقديم جهاز مكون من ٧ أجهزة لعدد ٥٠ عروسة من محافظة الغربية.

كما أكدت النادري دور وزارة التضامن في توفير كافة الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لتوفير حياة كريمة للقرى الأولى بالرعاية، مقدمةً الشكر لمحافظ الغربية على دعمه لكافة الأنشطة الخدمية والمجتمعية التي تقدم على أرض المحافظة.