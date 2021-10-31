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وزير الخارجية اللبناني يشكر قطر على «جهود احتواء الأزمة» بين بيروت ودول خليجية

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وزير الخارجية اللبناني يشكر قطر على «جهود احتواء الأزمة» بين بيروت ودول خليجية وزير الخارجية اللبناني يشكر قطر على «جهود احتواء الأزمة» بين بيروت ودول خليجية

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أعرب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب عن شكره لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لقاء جهود الدوحة في احتواء الأزمة الحالية بين بيروت ودول خليجية.

وجاء في بيان للخارجية اللبنانية اليوم الأحد أن «وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، حيث شكر «كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة».

كما شدد الوزير اللبناني خلال الاتصال على «أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى تخطي هذه الأزمة وإلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها الأخوية بما فيه من مصلحة لأمتنا العربية ولجميع شعوبنا».

المصرى اليوم

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