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جبهة تحرير تيجراي تعلن السيطرة على مدينة كومبولتشا بإقليم أمهرة في إثيوبيا

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جبهة تحرير تيجراي تعلن السيطرة على مدينة كومبولتشا بإقليم أمهرة في إثيوبيا جبهة تحرير تيجراي تعلن السيطرة على مدينة كومبولتشا بإقليم أمهرة في إثيوبيا

أعلنت جبهة تحرير تيجراي، مساء اليوم الأحد، السيطرة على مدينة كومبولتشا، الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، غيتاتشو رضا، عبر حسابه على «تويتر»: إن «القوات ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لكسر الحصار المفروض على شعب تيغراي»، مؤكدا «التعاون مع الأمم المتحدة لإدارة جهودها في تيغراي وأمهرة بما في ذلك حماية منشآتها».

وأوضح أن «الجبهة لا تملك دوافع أخرى غير كسر الحصار المميت على الشعب»، مؤكدا الاستمرار في العمل مع جميع الأطراف المعنية التي تريد أن ترى انتقالا آمنا في إثيوبيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أعربت قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، داعية الأخيرة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدما فيهما.

وكررت الخارجية الأمريكية، في بيان لها «دعوتها إلى جبهة تحرير شعب تيغراي إلى الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي دسي وكومبولتشا ومحيطهما»، مجددة اعتراضها الشديد على الضربات الجوية للجيش الإثيوبي على مدينة ميكيلي ومناطق أخرى في تيغراي، والتي أودت بحياة الكثيرين.

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