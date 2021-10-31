مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن

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أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط السودانية، حسين محمود، أن الإمدادات النفطية في السودان مطمئن، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد على خلفية الانقلاب العسكري على السلطة.

وأفادت وكالة «سونا» السودانية الرسمية بأن المسؤول وجه خلال لقاء مع العاملين في الإدارة العامة للإمدادات النفطية، اليوم الأحد، بتوزيع الوقود الكافي لمحطات الخدمة البترولية ومحطات الكهرباء وغاز الأفران الخاص بالاستخدام المنزلي.