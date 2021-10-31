ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

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تمكنت وحدة مباحث الواسطي شمال بني سويف بإشراف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، الأحد، من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب على الآثار بمنطقة ميدوم.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد محروس، رئيس مباحث الواسطي وقوة أمن منطقة آثار هرم ميدوم تفيد قيام تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب على الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة الآثار.

بعد تقنين الإجراءات وباستئذان نيابة الواسطي وبالتنسيق مع اللواء خالد مصطفي مدير عام الإدارة للأمن وهاني أبوالقاسم مدير أمن آثار بني سويف والدكتور عمر زكي مدير عام آثار بني سويف تحركت قوة من مركز شرطة الواسطي برئاسة ملازم أول سيف سمير يرافقه محمود سلامة مفتش منطقة وأحمد عزت ومصطفي محمد مسئولا أمن وتفتيش المنطقة، وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم معدات الحفر.

وبمناقشة المتهمين، أقروا بالواقعة وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وإحيل إلى نيابة الواسطي لتباشر التحقيق.