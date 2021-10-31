تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة المنشاة الجزئية في جنوب محافظة سوهاج، الأحد، بتجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل من قرية «البياضية بالناظر» بدائرة المركز، طمعا في طلب فدية مالية من والده لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم، وذلك بعد استعادة الطفل في أقل من 24 ساعة من إختطافه وضبط المتهمين، وتبين أن من بينهم أحد جيران الطفل المختطف.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بقرية «البياضية» بدائرة المركز، بغياب نجلها عمار محمد محمود (9 سنوات- تلميذ بالصف الرابع الإبتدائى) عن مسكنهما، ولم تتهم أحد بالتسبب فـى ذلك، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد صابر، رئيس مباحث مركز المنشاة، ومعاونه النقيب عبدالرحمن فواز، بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن، حيث عُثر على الطفل بموقف السيارات بمدينة سوهاج بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بوجود أموال مع والده، إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث أرشدهما عن مكان تواجد الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية، وأضاف الأول بتوجه الثانى والثالث للقرية بمركبة «توك توك» وتقابلا مع الطفل وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته الكائن بذات القرية، ثم إصطحبا الطفل لمنزل أحدهم، وعقب إستشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل، وبمواجهة الثانى والثالث أيدا أقوال الأول وأرشد الثانى عن مركبة «التوك توك» المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة.