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جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

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جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، منشأة القناطر، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي الفلسطيني وأبو جبل بمدينة منشأة القناطر، لإظهار الشكل الجمالي لشوارع المدينة، وخاصة مع ضيق الشوارع، ما يصعب عملية رصفها.

كما تفقد نائب المحافظ -بحسب بيان الأحد- قرى الجلاتمة والحسانين وبرقاش وأبوغالب وبني سلامة بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرى.

وشدّد نائب المحافظ برفع مستوى النظافة والإشغالات بشوارع الوحدات المحلية لقرى المركز.

المصرى اليوم

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