الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر

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بدأت الإثارة والسخونة في مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 مبكراً بعد ما شهدته مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر من أحداث مرفوضة ومشادات لا مجال لها في كرة القدم عقب نهايتها.

وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر أمس السبت في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كريستوفاو باسينسيا مابولولو (هدفان) وداميون لوي بينما سجل ثنائية فيوتشر نجم الاتحاد السكندري السابق أحمد رفعت.

وعقب نهاية المباراة حدثت مشادة وتلاسن لفظي بين العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري وعلي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر.

وبدأت الأزمة حينما رفض على ماهر عقب نهاية المباراة مصافحة حسام حسن وعند مغادرة الفريقين لأرض الملعب قال حسام حسن لعلي ماهر: «إنت صغير يلا» وأشار له بيده بأنه صغير، فرد عليه على ماهر بشكل غاضب: الصغير صغير بأخلاقه وتصرفاته.

ووفقاً لشهود عيان كادت الأمور تشتعل بين الطرفين لولا أن تدخل بعض العقلاء من الجانبين ومسؤولي الملعب من أجل تهدئة الأمور بين حسام حسن وعلي ماهر.

وحصد الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم 4 نقاط من التعادل مع سموحة 4-4 والفوز على فيوتشر 3-2، فيما يملك فيوتشر 3 نقاط من الفوز على فاركو في الجولة الأولى.