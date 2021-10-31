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تستعرض المصري اليوم لقرائها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى يحرص القراء علي متابعتها يوميًا سواء فى السوق الكويتى أو فى مصر أو السعودية، وكذلك متابعة الأسعار العالمية.
وتبدأ البورصات العالمية العمل خلال ساعات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.
بلغ أسعار الذهب اليوم المعلنة فى دولة الكويت وفق التسعيرة الرسمية المحددة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالآتي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت مساء اليوم
|
17.461 دينار كويتي
|
57.865 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم عيار 22 في الكويت
|
16.021 دينار كويتي
|
53.092 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت مساء اليوم
|
15.293 دينار كويتي
|
50.682 دولار أمريكي
|
سعر الذهب مساء اليوم عيار 18 في الكويت
|
13.109 دينار كويتي
|
43.442 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب في الكويت
|
543.089 دينار كويتي
|
1799.798 دولار أمريكي