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الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021

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أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021

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تستعرض المصري اليوم لقرائها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى يحرص القراء علي متابعتها يوميًا سواء فى السوق الكويتى أو فى أو ، وكذلك متابعة الأسعار العالمية.

وتبدأ البورصات العالمية العمل خلال ساعات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

بلغ الذهب اليوم المعلنة فى دولة الكويت وفق التسعيرة الرسمية المحددة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالآتي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت مساء اليوم

17.461 دينار كويتي

57.865 دولار أمريكي

اليوم عيار 22 في الكويت

16.021 دينار كويتي

53.092 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت مساء اليوم

15.293 دينار كويتي

50.682 دولار أمريكي

سعر الذهب مساء اليوم عيار 18 في الكويت

13.109 دينار كويتي

43.442 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب في الكويت

543.089 دينار كويتي

1799.798 دولار أمريكي

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