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تستعرض المصري اليوم لقرائها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى يحرص القراء علي متابعتها يوميًا سواء فى السوق الكويتى أو فى مصر أو السعودية، وكذلك متابعة الأسعار العالمية.

وتبدأ البورصات العالمية العمل خلال ساعات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

بلغ أسعار الذهب اليوم المعلنة فى دولة الكويت وفق التسعيرة الرسمية المحددة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالآتي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت مساء اليوم 17.461 دينار كويتي 57.865 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم عيار 22 في الكويت 16.021 دينار كويتي 53.092 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت مساء اليوم 15.293 دينار كويتي 50.682 دولار أمريكي سعر الذهب مساء اليوم عيار 18 في الكويت 13.109 دينار كويتي 43.442 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب في الكويت 543.089 دينار كويتي 1799.798 دولار أمريكي

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