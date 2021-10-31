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خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية

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خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية

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وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

إلى ذلك نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 78 محل مخالف، و18 مقهى والتحفظ على عدد 979 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 734 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 245 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

خالفت قرارات الحظر .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضر وغلق 78 محل مخالف وتحصيل 245 ألف جنيه غرامات فورية (صور)
خالفت قرارات الحظر .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضر وغلق 78 محل مخالف وتحصيل 245 ألف جنيه غرامات فورية (صور)
خالفت قرارات الحظر .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضر وغلق 78 محل مخالف وتحصيل 245 ألف جنيه غرامات فورية (صور)
خالفت قرارات الحظر .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضر وغلق 78 محل مخالف وتحصيل 245 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

المصرى اليوم

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