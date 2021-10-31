قافلة الأزهر الطبية تنهي أعمالها بمطروح

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أنهت القافلة الطبية الشامله لجامعة الأزهر، الأحد، أعمالها بتوقيع الكشف الطبى بمستشفى مطروح العام على 153 حالة، كما تم توقيع الكشف البيطري على 160 حالة بيطرية، بالإضافة إلى توزيع 700 حقيبة مدرسية على المعاهد الأزهرية التالية (مطروح الابتدائي، وعمر بن عبدالعزيز الابتدائي، عمر بن عبدالعزيز فتيات، عمر بن عبدالعزيز، وأولاد الحاج علي).

وأقيمت عدة ندوات تثقيفية منها ندوة اجتماعية بعنوان احتياجات ومشكلات الشباب، وتقديم 5 ندوات تربوية في 5 معاهد أزهرية تحت عنوان: مقومات النجاح والتفوق، أزهري وافتخر، معوقات التحصيل الدراسي.