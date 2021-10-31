جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرى مطوبس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم الأحد، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية برج مغيزل والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة. وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.



وصرح الدكتور طارق عبدالباقي أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، والتمريض» وطب الفم والأسنان من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد،الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والاعصاب، بالاضافة إلى تخصصات أخرى.



وأشار د. عبدالباقي إلى تضمن القافلة أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكرفى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم ارشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعوية لنشر الوعى الصحى للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.



وأوضح الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم «2106» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.



قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة شملت تخصصات طبيه وتمريضية شامله الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحده الصحيه بقريه «برج مغيزل»و القرى المجاورة بمركز مطوبس. وأضاف أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفرالشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.



وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى أن القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.