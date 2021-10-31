استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور)

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وافق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على فسخ التعاقد مع 2 من مستأجري الشواطئ وهما شاطئ الزهور (الخدمة لمن يطلبها) في حي العجمي، وشاطئ السرايا (تشغيل ليلى) في حي المنتزه أول، وذلك بعد استنفاد مستأجرها عدد الغرامات المسموح بها خلال موسم الصيف، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمتابعة الشواطئ، حيث تبين أن مؤجرَي الشاطئين ارتكبا العديد من المخالفات منها: فرض الإكراميات على رواد الشواطئ، وفرض رسوم على استخدام دورات المياه .

وبحسب بيان، الأحد، كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، بسرعة إعادة طرح الشاطئين بنظام المزايدة العامة العلنيّة في أقرب وقت وحرمان مستأجرها من الدخول في أي مزايدات قادمة.

وأكد «الشريف» أنه سيتم توقيع غرامات رادعة على أي مستأجر يتم رصد مخالفات عليه أو تكرار شكوى رواد الشواطئ من فرض إكراميات عليهم، وسوء وضع النظافة بدورات المياه، وانخفاض مستوى النظافة، مؤكدا إن ما يهم هو أن تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بمكانة هذه المدينة العريقة.

كما وجّه الشريف، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة تلافي كافة الملاحظات السلبية التي ظهرت في الشواطئ خلال موسم الصيف الماضي، وتجهيز الشواطئ والاهتمام بنظافتها ورفع كفاءتها، مؤكدا على فسخ التعاقد مع أي مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بارتكاب مخالفات تسيء للمظهر العام للمدينة أمام أهلها وزوارها.

استنفذوا عدد مرات الغرامات المسموح بها .. فسخ التعاقد مع شاطئين بالاسكندرية وإعادة طرحهما في مزايدة عامة (صور)

استنفذوا عدد مرات الغرامات المسموح بها .. فسخ التعاقد مع شاطئين بالاسكندرية وإعادة طرحهما في مزايدة عامة (صور)

استنفذوا عدد مرات الغرامات المسموح بها .. فسخ التعاقد مع شاطئين بالاسكندرية وإعادة طرحهما في مزايدة عامة (صور)