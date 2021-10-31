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الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟

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الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟
العديد من المنصّات نشرت توقّعات نسبتها إلى مصادر عن صدور قرار

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون

‬تزامناً مع قُرب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بدأت الشائعات والتكهنات تلاحقها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحثاً عن متابعات وسبق صحفي.

ونشرت العديد من المنصات المهتمة بالتعليم توقعات نسبتها إلى مصادر عن صدور قرار يرجح أن يكون أداء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بعد ولمدة أسبوع.

وبينت مصادر لـ"سبق" أنه في حال صدور أي قرار أو توجيه في شأن الاختبارات وغيرها، فإنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق المنصات والقنوات التابعة لوزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم اتخذت جملة من القرارات والتدابير مؤخراً، بالتنسيق مع جهات أخرى؛ من أبرزها عودة المرحلتين المتوسطة والثانوية للدراسة الحضورية، مع وضع آلية تضمن سلامة الطلاب؛ منها التباعد لمسافة متر ونصف المتر قبل أن تتقلص إلى 30 سم مع تقسيم الطلاب إلى مجموعات، فيما سمح لبعض المدارس وذلك وفق آلية الغاء تلك المجموعات والعودة الحضورية بشكل يومي.

وكانت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليمية أقرت تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، كل فصل 13 أسبوعا، تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما من غير إجازة العام الدراسي، كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم بالمرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، وبلغت الزيادة في الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 220 ساعة، بنسبة زيادة 28%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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