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"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً

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"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً "التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً
عبر نظام "فارس".. واعتماد القرار خلال خمسة أيام عمل

تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من اليوم 1443/03/25 استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، وذلك حتى 1443/06/11، لمن كانت صافي خدمتهم (25) سنة فأعلى، استناداً إلى تعميم وزير التعليم في تاريخ 1442/11/12.

وشددت الوزارة في تعميم أصدره نائب الوزير المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة للتقاعد المبكر ورقياً والتقديم من خلال نظام "فارس" بإدارات التعليم وجهاز الوزارة خلال الفترة المحددة، على أن يتم اعتماد قرار إنهاء الخدمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وطلبات العدول عن التقاعد المبكر تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام "فارس"، على أن يكون تاريخ ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر هو يوم 1444/01/23.

وفيما يتعلق بخدمة الإعارة أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بالإعارة، وتضمن القرار أن يكون اعتماد الإعارة من مدير التعليم في نظام فارس بعد الاستغناء عن شاغل الوظيفة التعليمية دون بديل ويكون تاريخ إنهاء العمل بصدور قرار الإعارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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