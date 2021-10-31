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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن محمد عادل، حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، لم يعطي للمالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طرد مباشر، لكي يستطيع المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

وتعرض أليو ديانج، للطرد في الدقيقة 74 من عمر مباراة الأهلي والاسماعيلي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف مع لاعب الإسماعيلي محمد الشامي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ديانج، لم يحصل على طرد مباشر خلال مباراة الإسماعيلي، حتى يتمكن من المشاركة في مباراة الزمالك».

وأضاف :«أتمنى أن يطبق القانون، على الصغير والكبير، وأن يبتعد الحكام عن ألوان الأندية، حتى يكون لدينا دوري قوي»، مؤكدًا :«الأهلي والزمالك مش منتظرين مجاملة من الحكام، الناديين يرغبان في الحصول على حقهما فقط».

يذكر أن ديانج. سيغيب عن الأهلي في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري، بسبب الايقاف، وسيعود اللاعب في مباراة الزمالك، المقرر الجمعة المقبل.