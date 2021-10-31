الجيزة: استكمال رصف شارع سوريا في حي العجوزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل حي العجوزة رصف شارع سوريا وتجميل ميدان الكيت كات ورفع كفاءة الإنارة بشارع أحمد عرابي وشن عدة حملات نظافة.

وأوضح بيان، الأحد، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

كما تمت زراعة النباتات بالجزيرة الوسطى بميدان الكيت كات بكورنيش النيل، وتم دهان بردورات شارع السودان، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي.

كما قام قطاع الإنارة بالحي برفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع أحمد عرابي خلف فندق آمون، وذلك من خلال تعديل مسار كابلات الإنارة وتركيب ولاعة إنارة جديدة.

كما تم الانتهاء من تركيب بلاط إنترلوك وبردورة أمام مرور سفنكس بشارع أحمد عرابي، وذلك لتوسعة الشارع لسهولة الحركة المرورية، كما تم ردم بالرمل تمهيدًا للأسفلت بشارع عطبرة نتيجة كسر ماسورة وتم رفع المخلفات بالكامل.