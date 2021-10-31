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الجيزة : مبادرة لمناهضة زواج الأطفال بقرية الشوبك الشرقي بالصف

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الجيزة : مبادرة لمناهضة زواج الأطفال بقرية الشوبك الشرقي بالصف الجيزة : مبادرة لمناهضة زواج الأطفال بقرية الشوبك الشرقي بالصف

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نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قافلة ثقافية بقري مبادرة حياة كريمة في إطار توجيهات اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، بتفعيل دور كافه الجهات في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياه كريمة، تحت عنوان «لسه نوارة..حقها تعيش طفولتها وسنها» لمناهضة زواج الأطفال بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف .

وقامت د. سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي بزيارة القرية ومتابعة المبادرة التي بدأت يوم ٢٧ اكتوبر وحتي ٣١ اكتوبر الجاري. وتتضمن قيام وحدة حماية الطفل وفرع المجلس بتنسيق لقاءات توعية للأهالي وأنشطة ثقافية للفتيات وحملات طرق أبواب لتحقيق أقصي استفادة لمواطني القرية.

المصرى اليوم

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