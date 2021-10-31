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رسميًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك

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رسميًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك رسميًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الأهلي وي السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبدالمنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي.

المصرى اليوم

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