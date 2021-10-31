إطلالات مرعبة.. نجمات الفن يحتفلن بـ عيد الهالوين على طريقتهن الخاصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم في ليلة 31 من أكتوبر من كل عام بعيد «الهالوين» ويحرص المحتفلون على أرتداء الملابس التنكرية ووضع صيحات المكياج التي تمنحهم مظهرًا مرعبًا وتغير من ملامحهم وشارك العديد من الفنانين في احتفال الهالوين بعدد من الإطلالات المختلفة من خلال مشاركة جمهورهم ومتابعيهم على موقع الصور والفديو «إنستجرام» بصور لهم خلال الاحتفال.

ونرصد لكم في الأسطر التالية أبرز الفنانين اللذين شاركوا في احتفال الهالوين.

ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها، بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستان وطرحة زفاف وتضع على وجهها مكياجا يجعل وجهها شاحبا مع وضع أثار دماء، كما ظهر ت وهي ممسكة بوردة والتقطت الصور في مكان مظلم.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور لها، وظهرت بإطلالة سوداء، مرتدية فستان أسود ضيق وجرئ، واضعة أقنعة مرعبة بأشكال مختلفة، وقرون على رأسها، وعلقت على الصور قائلة :«»عيد هالوين سعيد اختر المفضل لديك«.

إنجي المقم

احتفلت الفنانة إنجي المقدم بعيد «الهالوين» على طريتها الخاصة إذ نشرت صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» هي تقف إلى جانب تمثال كبير من الخشب، جسد مخيف ورأس قرع العسل، وكتبت تعليقااً على الصور: «منتهى منتهى الهلع».

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسباها الرسمي بموقع الصور والفيدي «إنستجرام»، مجموعة صور مرسمومة لها، وظهرت غادة عبدالرازق في الصورة في شكل الساحرة الشريرة.

ميايا دياب

احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد الهالوين، بطريقة غربية حيث قررت فزع المساعدين بها، المسؤولين عن تجميلها أو اختيار أزيائها لتقرر الاختباء خلف الجدران، مرتدية «بورنص» وتضع على وجهها قناع جاهز للبشرة، وتبدأ بالصراخ في وجوههم تباعًا.