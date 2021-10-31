عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»: «خرج من أعماق قلبي وذكرياتي»

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تحدث المخرج عمرو سلامة، اليوم، عن كواليس فيلمه الجديد «برا المنهج»، الذي يواصل تصوير حالياً تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي .

ونشر «سلامة» صورة من كواليس الفيلم تجمع الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «فيلم برا المنهج.. أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج.. كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام.. عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس».

وأضاف: «فيلم ذاتي وشخصي جدًا.. خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان.. وأيضًا عام جدًا حيث حاولنا جاهدًا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية».

وتابع: «لفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة.. الفيلم في مراحله الأخيرة وهناك أخبار أكثر عنه ستطرح قريبًا.. الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف.. وماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار.. الفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد».

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة، كانت مسلسل «ما وراء الطبيعة»، للفنان أحمد أمين، ومن روائع الكاتب أحمد خالد توفيق