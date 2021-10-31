أخبار عاجلة

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير -
شيفتشنكو يتولى تدريب جنوى -
توابع القمة مستمرة| سخرية كهربا واستدعاء شلبي .. أزمة مرتضى وحقيقة مشادة فرح وشيما -
«الشيوخ» يوافق على تعديلين بقانون «التخطيط العام» -
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى حتى الآن احتمالية لمنح أفغانستان مساعدات مالية -
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»: «خرج من أعماق قلبي وذكرياتي»

Print
عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»: «خرج من أعماق قلبي وذكرياتي» عمرو سلامة عن فيلم «برا المنهج»: «خرج من أعماق قلبي وذكرياتي»

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدث المخرج عمرو سلامة، اليوم، عن كواليس فيلمه الجديد «برا المنهج»، الذي يواصل تصوير حالياً تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي .

ونشر «سلامة» صورة من كواليس الفيلم تجمع الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «فيلم برا المنهج.. أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج.. كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام.. عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس».

وأضاف: «فيلم ذاتي وشخصي جدًا.. خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان.. وأيضًا عام جدًا حيث حاولنا جاهدًا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية».

وتابع: «لفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة.. الفيلم في مراحله الأخيرة وهناك أخبار أكثر عنه ستطرح قريبًا.. الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف.. وماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار.. الفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد».

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة، كانت مسلسل «ما وراء الطبيعة»، للفنان أحمد أمين، ومن روائع الكاتب أحمد خالد توفيق

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير

مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير