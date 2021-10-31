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مغلقة في أوقات العمل.. إحالة موظفي 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

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مغلقة في أوقات العمل.. إحالة موظفي 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق مغلقة في أوقات العمل.. إحالة موظفي 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

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قرّر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، إحالة العاملين المتغيبين في 5 مراكز للشباب للتحقيق، بسبب الغياب وترك العمل في مراكز للشباب في إدارتي بنها وطوخ.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في بيان، الأحد، إنه جرى تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الشبابية.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعه مركز شباب كفر سعد، وتبينت اللجنة أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب ميت راضي وجمجرة الكبرى وكفر الحصة مفتوحين بدون عاملين نهائيًا.

وفي إدارة شباب طوخ تمت متابعة مركز شباب السفاينة، وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب كفر علوان والحسانية، فتبين أنهما مغلقان في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المستجد، والالتزام بمواعيد فتح وغلق المراكز طبقا لقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن.

كما تابعت اللجنة عملية تلقي لقاح كورونا بمركز شباب كفر الحصة.

المصرى اليوم

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