مياه سوهاج : وقف تركيب العدادات الميكانيكية أول ديسمبر

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه أصدر تعليمات بمنع شراء العدادات الميكانيكية والإنتهاء من تركيب العدادات المتوفرة حاليا بالشركة حتى أول ديسمبر من العام الجارى، وأنه عقب هذا التاريخ سيتم تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وناشد رئيس مياه سوهاج- في بيان صحفى للشركة اليوم- المواطنين من أصحاب العدادات العاطلة سرعة التوجه إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة، وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد، والذى تبلغ تكلفته ٨٠٠ جنيهاً، وذلك لمحاسبة العميل على القراءة الفعلية بدلاً من المحاسبة تقديريا.