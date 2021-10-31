وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتشديد التباعد الاجتماعى .. «الموسيقى العربية» يطلق دورته الـ30 الليلة

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تنطلق فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، اليوم الإثنين، وهى الدورة المهداة لروح الموسيقار عبده داغر، والموسيقار جمال سلامة، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ويشهد الحفل وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ود. مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وجيهان مرسى، مديرة المهرجان، ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر والموسيقار جمال سلامة، تحت قيادة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم صوليست فلوت، احتفاء بالدورة الـ30 وبالمكرمين، وذلك بمشاركة صوليست كمان الفنان حسن شرارة، والفنان أحمد إبراهيم، ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، بقيادة المايسترو ناير ناجى.

على الحجار

ويشهد الحفل تكريم عدد كبير من رموز الموسيقى والغناء ممن قدموا الكثير لتلك الصناعة يأتى فى مقدمتهم، الشاعر مدحت العدل الكاتب والشاعر والمؤلف الذى كتب مجموعة من الأغانى لنُخبة من أشهر الفنانين مثل عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، وسميرة سعيد، ومنها أغانى «زى الزمان، مستغرب ليه، إيه بس اللى رماك، ناوى تعاتب، وإيه يعنى» لعمرو دياب، و«كلمة وطن» لمحمد فؤاد، و«الأرض ستبقى عربية» لماجدة الرومى، كما كتب أوبريتات «الحلم العربى، القدس هترجع لنا، شعب وجيش، مصر عبر العصور، مصر مفتاح الحياة».

وسيتم تكريم الشاعر صلاح محمد على الذى غنت من كلماته وردة وميادة الحناوى وعليا التونسية ونجاح سلام ونازك وفايدة كامل وشريفة فاضل وسعاد مكاوى ونادية فهمى وطروب ووداد اللبنانية، وعايدة الشاعر وعبد العزيز محمود ومحمد عبد المطلب وشفيق جلال وكارم محمود وعباس البليدى ومحمد رشدى وعبد الفتاح راشد والثلاثى المرح وعفاف راضى ومنى عبد الغنى.

ويشهد الحفل تكريم الموسيقار محمد مصطفى، والموسيقار هشام نزيه، والموسيقار محمد ضياء، والفنان عبادى الجوهر، والفنان مروان خورى، والموسيقار محمد الأمين، وعازف القانون فرات قدورى، والباحث الموسيقى د.محمد المصمودى، والباحث القانونى د. محمد أحمد إبراهيم عمران عازف الناى، ود. محمود كمال عبدالرحمن، فنان الخط العربى وإبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسى شرارة، والدكتور جمال سلامة، والموسيقار خالد الأمير، والفنان عبده داغر، والدكتور أشرف هيكل.

من جانبه، قال د.مجدى صابر، رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا، إن الدورة الـ30 من المهرجان تتواصل فعالياتها على مدار 15 يومًا، على كافة مسارح الأوبرا الـ5، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الضيوف، وتضم الفعاليات ٣٣ حفلًا غنائيًّا وموسيقيًّا تحتضنها 5 من مسارح الأوبرا هى «النافورة» الذى يشهد ١٥حفلًا، ويضم معهد الموسيقى العربية ٤ حفلات، بينما يشهد مسرح الجمهورية ٣ حفلات بالقاهرة، وسيكون جمهور أوبرا دمنهور على موعد مع ٥ حفلات طوال أيام المهرجان، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير، إلى جانب مكتبة الإسكندرية التى تضم ٦ حفلات وتستضيف الفعاليات لأول مرة.

وأضاف «صابر»: هناك قرابة 10 دول ممثلة فى الدورة الـ30 من المهرجان هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطربًا ومطربة.

حفلات الـ15 ليلة لمهرجان الموسيقى العربية

سميرة سعيد

مسرح «النافورة»:

- تبدأ حفلاته الجماهيرية غدًا -الثلاثاء، 2 نوفمبر-، ويحييه الفنان زياد برجى من لبنان، والمطربة الكبيرة سميرة سعيد تحت قيادة المايسترو محمد عرام.

-يشهد ثالث أيام المهرجان الأربعاء 3 نوفمبر، حفل للمطربة مى فاروق، والفنان الكبير عبادى الجوهر من السعودية، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

- يتبعه حفل للمطرب مدحت صالح بمشاركة صوليست البيانو عمرو سليم، وتحت قيادة المايسترو أحمد عامر، الخميس 4 نوفمبر، ويحيى الفاصل الأول من الحفل كل من رحاب عمر ووليد حيدر ونهى حافظ، وإبراهيم راشد.

وائل جسار

تتضمن حفلات النافورة حفلًا للفنان عاصى الحلانى، الجمعة 5 نوفمبر، للمايسترو أحمد عامر، ويتضمن الفاصل الغنائى الأول فقرة بمشاركة صوليست القانون الفنان فرات قدورى من العراق، والمطربة مى فاروق.

- يحيى الفنان وائل جسار حفل السبت السادس من نوفمبر، بصحبة المايسترو عادل عايش، ويحيى الفاصل الغنائى الأول الفنانة فرح الموجى وأحمد عصام، وياسر سليمان، وإيمان عبدالغنى، وإيهاب عبدالواحد.

- يشهد مسرح النافورة الاحتفال بمئوية الفنان الكبير وديع الصافى، الأحد 7 نوفمبر، بمشاركة الفنانة أميرة أحمد، طونى وديع الصافى، معين شريف، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، ويحيى الفاصل الثانى من الحفل المطرب محمد محسن والمطربة آيات فاروق بصحبة المايسترو أحمد عامر.

- تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى يحيى المطرب مروان خورى حفله الإثنين 8 نوفمبر، ويتضمن الفاصل الغنائى الثانى فقرة للمطربة فايا يونان، وصوليست القانون ماجد سرور.

- يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا ضمن فعاليات المهرجان الثلاثاء 9 نوفمبر، بصحبة فرقته الموسيقية، يليه حفل المطرب على الحجار الأربعاء 10 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجى، وبمشاركة الفنانة وعد البحرى وحنان عصام وأحمد عفت.

- بعد نجاح حفلاته الأخيرة فى العراق والسعودية يحيى المطرب هانى شاكر حفلًا على مسرح النافورة 11 نوفمبر، مع المايسترو محمد الموجى، وبمشاركة كنزى ومحمد حسن وكارمن سليمان.

- يشهد يوم الجمعة 12 نوفمبر حفل المطرب محمد عساف، المطربة جنات، بمشاركة محمد رشاد وصابرين النجيلى، صوليست كمان ليث صديق، تحت قيادة المايسترو محمد الموجى.

- يتبعه حفل الفنان صابر الرباعى مع المايسترو هانى فرحات، السبت 13 نوفمبر، وتحيى الفاصل الأول من الحفل المطربة ريهام عبدالحكيم.

- وتختتم حفلات المهرجان مع المطربة أصالة بصحبة المايسترو مصطفى حلمى، الأحد 14 نوفمبر، وبحفل للمطربة الكبيرة ماجدة الرومى مع المايسترو نادر عباسى، الإثنين 15 نوفمبر.

جوائز الدورة 30 للمهرجان: ١٥٠ ألف جنيه للفائز بجائزة أفضل أغنية جديدة تقدم لأول مرة

جيهان مرسى

ينظم المهرجان عدة مسابقات ضمن فعالياته كعادته بدءًا من المسابقة الكبرى (أغنية جديدة تقدم لأول مرة وقيمتها 150 ألف جنيه)، وتضم فى لجنة تحكيمها جيهان مرسى، حلمى بكر، محمد مصطفى، محمد ضياء الدين، جمال بخيت، هانى عبد الكريم.

وتشمل جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب من سن 17 إلى 35 عاما، الفائز الأول 35 ألف جنيه، الفائز الثانى 30 ألف جنيه، الفائز الثالث 25 ألف جنيه، وتضم فى لجنة التحكيم جيهان مرسى، حلمى بكر، عفاف راضى، إيمان مصطفى، محمد رحيم، زياد الطويل.

بينما مسابقة د. رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال من سن 6 إلى 14 عاما، فتتضمن جوائز 25 ألف جنيه للفائز الأول، 20 ألف جنيه الجائزة الثانية، و15 ألف جنيه للفائز الثالث.

وتتضمن مسابقة د. رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب ذوى القدرات الخاصة من سن 17 إلى 35 عاما، 35 ألف جنيه للفائز الأول، 30 ألف جنيه للفائز الثانى، و25 ألف جنيه للفائز الثالث فى المسابقة.

وتشمل مسابقة د. رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال ذوى القدرات الخاصة من سن 6 إلى 14 عامًا 3 جوائز، الأولى 25 ألف جنيه، والثانية 20 ألفًا والثالثة 15 ألفًا، وتم تحديد قيمة جائزة مسابقة الارتجال فى العزف على آلات التخت الشرقى بـ60 ألف جنيه.

تفاصيل حفل الافتتاح .. المهرجان فى 30 عاما: فيلم تسجيلى.. و«لمسة وفاء» لجمال سلامة وعبده داغر

جمال سلامة

تنطلق الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح النافورة الذى تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى.

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان «لمسة وفاء»، وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالعزف على آلة الفلوت للحنى «حبك» و«استيقظى يا أمتى» من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجى إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها «حبيبى دايما، ولكن شىء ما يبقى، المذنبون، صوليست كمان الدكتور حسن شرارة، يا أمة العرب» أداء ريهام عبدالحكيم، «لا اله إلا الله» أداء ياسر سليمان، و«مصر انتى الروح» أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هانى فرحات.

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان فى 30 عاما من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا.