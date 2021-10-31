أخبار عاجلة

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير -
شيفتشنكو يتولى تدريب جنوى -
توابع القمة مستمرة| سخرية كهربا واستدعاء شلبي .. أزمة مرتضى وحقيقة مشادة فرح وشيما -
«الشيوخ» يوافق على تعديلين بقانون «التخطيط العام» -
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى حتى الآن احتمالية لمنح أفغانستان مساعدات مالية -
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19

Print
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19

وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19

أكدت وزارة المالية أن المملكة العربية تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة (كوفيد-19) بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعتبر من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتاً إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما لفتت إلى أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وبيّنت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق