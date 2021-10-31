أخبار عاجلة

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير -
شيفتشنكو يتولى تدريب جنوى -
توابع القمة مستمرة| سخرية كهربا واستدعاء شلبي .. أزمة مرتضى وحقيقة مشادة فرح وشيما -
«الشيوخ» يوافق على تعديلين بقانون «التخطيط العام» -
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى حتى الآن احتمالية لمنح أفغانستان مساعدات مالية -
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت

Print
الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت
"الخارجية" أكدت جاهزيتها لتسخير كل الإمكانات لتطبيق القرار

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت

دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة

الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة

"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة

"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة

عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم

عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم