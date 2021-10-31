«الداخلية» تشن حملة أمنية لضبط المتاجرين بالمخدرات بالإسكندرية والمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتاجرين بالمخدرات في الإسكندرية والمنوفية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- المنوفية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذَين من دائرتى قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم

في الإسكندرية تم ضبط أحد العناصر الإجرامية- له معلومات جنائية، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول

وفي المنوفية تم ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية.. وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس «شابو» وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحرياتن وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4،840،000 جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.