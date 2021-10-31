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عون يبحث عن حل للأزمة مع

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عون يبحث عن حل للأزمة مع السعودية عون يبحث عن حل للأزمة مع
كشف مصادر سياسية لبنانية أن "لا تسوية ولا حل إلا بتنفيذ ما ورد في بيان وزارة الخارجية "، مشيرة إلى "أن لا عمليات ترقيع للأزمة ولا تسويات بل المطلوب حل نهائي يلتزم لبنان بتنفيذه"، وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية اليوم.

وأضافت أن "الاتصالات مفتوحة بين لبنان ومصر والجامعة العربية للتوسط مع دول الخليج بحثا عن حل. ولبنان قد يؤيد الجامعة العربية لحل الأزمة.

وأكدت أوساط إعلامية أن مليشيا حزب الله الإرهابية رفضت ـي بحث في استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وأن الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد، في حين كشفت معلومات عن عقد اجتماع متوقع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي لوضع خطة للخروج من الازمة تبدأ باستقالة قرداحي.


الوطن السعودية

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