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تنسيق سعودي بحريني يحبط تهريب مخدرات في طرد بريدي

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تنسيق سعودي بحريني يحبط تهريب مخدرات في طرد بريدي تنسيق سعودي بحريني يحبط تهريب مخدرات في طرد بريدي
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، وبالتعاون مع الجهاز النظير بمملكة البحرين، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، تلقيا طردا بريديا بداخله (205,429) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


الوطن السعودية

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