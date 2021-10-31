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احتفلت كنزى عمرو دياب، الاحد، بعيد الهالوين العالمي بصحبة صديقها المقرب وعدد من الاصدقاء، حيث ظهرت ترتدي طرحة وفستان زفاف ورسمت على عنقها دما.

ونشرت كنذى صور عبر «إنستجرام» قائلا:«يقطين سعيد» .

وكان أحدث ظهور لكنزي عمرو دياب خلال حفل والدها الغنائي الذي عُقد يناير الماضي في دبي، ضمن مهرجان التسوق المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبال الاخير، توأميه كنزي وعبدالله، وذلك بعد مرور سنوات طويلة من غياب أبناء «دياب» عن الظهور بصحبته على المسرح بحفلاته الفنية.

يذكر أن «دياب» قدّم أكثر من أغنية إلى توأميه، مثل إطلاقه أغنية «كنزي»، عام 2003، تعبيرًا عن حُبه لها، في ألبوم «علّم قلبي»، وتضمنت كلماتها «يا كنزي وكل ما ليّا حبيب قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا في عينيا»، فيما قدّم لهما أغنية «قمرين» في الألبوم الذي حمل ذات الاسم، وكان فيديو متداولا للفنان ويقول: «أغنية قمرين عشان التوأم اللي ربنا يهدينى بيهم في حياتي دلوقتي».