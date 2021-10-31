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الداخلية في أسبوع.. كشف غموض 67 حادثًا بينها جرائم قتل وسرقات

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الداخلية في أسبوع.. كشف غموض 67 حادثًا بينها جرائم قتل وسرقات الداخلية في أسبوع.. كشف غموض 67 حادثًا بينها جرائم قتل وسرقات

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كشف أجهزة وزارة الداخلية، الأحد، نتائج جهودها خلال أسبوع لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

في مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 74 متهمًا، وبحوزتهم 40 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و45 قطعة سلاح أبيض، فضلاً عن ضبط 39 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4049) حكما قضائيًا متنوعًا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامي وضبط 541 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن: أسيوط، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنيا، وسوهاج، والقليوبية، والإسكندرية، وقنا، ودمياط، والأقصر، والمنوفية، وبور سعيد، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحيرة، وأسوان، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والوادى الجديد، وبحوزتهم 297 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها: «سلاح – سرقة – مخدرات – قتل عمد».

كما تم ضبط 1331 قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلها (4 فرد محلي- أجزاء وأدوات التصنيع)، إضافة ضبط 11 تشكيلاً عصابيًا، ضموا 33 متهمًا ارتكبوا 99 حادث سرقة متنوع، وضبط 70 قضية أحداث، وكشف غموض 67 حادثًا متنوعًا، أبرزهم: «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 92 متهمًا، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 570860 حكم قضائي، بإجمالى 38722) متهمًا.

وعن القضايا التموينية، ضبط 8668 قضية تموينية متنوعة، وضبط 74022 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56،974،689 جنيها.

المصرى اليوم

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