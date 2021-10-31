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«دستورية النواب» توافق على اتفاقية لشراء ماكينات لصالح السكك الحديدية

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«دستورية النواب» توافق على اتفاقية لشراء ماكينات لصالح السكك الحديدية «دستورية النواب» توافق على اتفاقية لشراء ماكينات لصالح السكك الحديدية

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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على اتفاقيتين دوليتين تمت إحالتهما من المجلس للتأكد من تطابقهما مع الدستور والقانون، الأولى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين ومنتدى غاز شرق المتوسط الموقعة في القاهرة.

وأوضح بيان، أن الاتفاقية الثانية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهئية القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات واللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان)، وتنميطها الموقع بتاريخ 28/7/2021، وذلك لعدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بالاتفاقيتين.

المصرى اليوم

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