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استقرت أسعار الذهب مساء اليوم وطوال اليوم وأمس عند نفس الأسعار مساء يوم الجمعة، في ختام أيام عمل الأسبوع الماضي، وتنتهي عطلة البورصات العالمية مساء اليوم ليبدأ أسبوع جديد.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي مما أدي إلى خفض سعر الذهب عالميًا بالإضافة إلى إرتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وثبت سعر الذهب في مصر طوال اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 779 جنيهًا، وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا في مصر بصفة عامة.

تستعرض «المصرى اليوم» سعر جرام الذهب يوميًا لجميع الأعيرة في مصر، وما تتضمنه من الأسعاء لدى محال الذهب والصاغة بدون مصنعية والتى يحب متابعي أخبار الذهب في مصرمتابعتها، سواء بغرض الشراء لأجل الاحتفاظ أو الشراء لتقديمها كهدايا من أجل الخطوبة والزفاف.

سعر جرام الذهب مساء اليوم عيار 24 في مصر

استمر سعر جرام الذهب عيار 24 مساء اليوم عند الأسعار السائدة صباح اليوم وهي 890 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأحد

وثبت سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم، والذى يعتبر أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خصوصًا في المناطق الريفية عند 779 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر مساء اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 18 والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر، خصوصًا في محافظتى الإسكندرية والقاهرة عند سعر 668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد في مصر:

واستقر سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد عند 6216 جنيهًا.

الأخبار الاقتصادية المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

حققت أسهم مايكروسوفت وجوجل وألفابت أفضل أداء اأسبوع الماضي، وتأخرت آبل وأمازون وفيس بوك، وذلك بعد إعلان تغيير اسم فيس بوك إلى ميتا.

وتباطأ النمو في الولايات المتحدة في الربع الثالث للشركات، وارتفعت أعداد الشركات المتضررة من وباء كورونا، خلال الفترة السابقة، وفى حال وجود مؤشرات على التعافي فإن ذلك سيكون مؤشرًا جيدًا على النمو الإقتصادي وارتفاع سعر الدولار.

وكان تقرير الوظائف غير الزراعية في أمريكا عن شهر أكتوبر مخيبًا للآمال، ويتوقع أن يكون شهر نوفمبر مؤشرًا لتعافي الإقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن خطة البدء في التشديد التدريجي في نوفمبر ما زالت قائمة.

لقد فاجأ البعض إعلان بنك كندا الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن التيسير الكمي، ولا يزال هناك تساؤل حول مدى سرعة تحرك البنوك المركزية بعيدًا عن الإجراءات الاستثنائية في حقبة الوباء وكيف سيكون رد فعل الاقتصاد والأسواق.

استمر سعر الذهب عالميًا مقيدًاعند مقاومة 1،800 دولار للأوقية، وربما ينخفض سعر الذهب إذا تم اعلان عن تشديد السياسة النقدية في أمريكا.

أسعار الذهب عالميا اليوم

وكانت أسعار الذهب عالميا ختمت في البورصات العالمية عن الأسبوع الماضي على انخفاض كبير ووصل سعر الذهب اليوم إلى أقل مستوى له في الأسبوع في ختام التعاملات، ومن المنتظر أن تعود البورصات العالمية للعمل بعد ساعات.

وختم سعر الذهب آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي على 1775.76 دولار، للمعاملات الفورية بانخفاض بنسبة 1.3%، كما هبط سعر الذهب للعقود الآجلة إلى 1778.40 دولار للأوقية بانخفاض بنسبة 1.3%.

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