أخبار عاجلة

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير -
شيفتشنكو يتولى تدريب جنوى -
توابع القمة مستمرة| سخرية كهربا واستدعاء شلبي .. أزمة مرتضى وحقيقة مشادة فرح وشيما -
«الشيوخ» يوافق على تعديلين بقانون «التخطيط العام» -
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى حتى الآن احتمالية لمنح أفغانستان مساعدات مالية -
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن

Print
الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم، مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت الدعوة تزامنا مع قرار سحب الإمارات دبلوماسييها من لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنه "نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامنا مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت".

وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله بالهول، إلى أنه "تجسيدا لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان".

وأكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى الإمارات.

وأضاف: "وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية"، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن "الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق