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رئيس «بنها» يشارك في احتفالية تكريم الجامعات المتميزة في النشر الدولي (صور)

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رئيس «بنها» يشارك في احتفالية تكريم الجامعات المتميزة في النشر الدولي (صور) رئيس «بنها» يشارك في احتفالية تكريم الجامعات المتميزة في النشر الدولي (صور)

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شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الأحد، في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي والتي نظمها المجلس الاعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.


وشهد الاحتفال تكريم مديري تحرير الدوريات العلمية التي تصدرها الجامعات والتي تم تصنيفها دوليا بقواعد بيانات كلاريفيت واسكوبس، كما شهد الاحتفال ايضا تكريم الكليات الأكثر تأثيرا في النشر الدولي في مجال التخصص حيث كرمت كلية العلوم وكلية الطب البيطري وكلية الهندسة ببنها.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة ان هذا الإنجاز كان مردود لسياسات الجامعة الداعمة للبحث العلمي والنشر الدولي خلال الفترة الماضية ودعم شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

واشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى ان الجامعة تبنت العديد من البرامج المحفزة للبحث العلمي كبرنامج مكافآت النشر الدولي وبرنامج تمويل البحوث العلمية وبرنامج جوائز الجامعة.

شارك بالاحتفال الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، والدكتور السيد فؤاد القائم بعمل عميد هندسة بنها.

جامعة بنها تشارك بإحتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي
جامعة بنها تشارك بإحتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي

المصرى اليوم

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