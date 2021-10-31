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صاحب الهدف الأخير في مباريات وطلائع الجيش .. غياب في الفريقين

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صاحب الهدف الأخير في مباريات الزمالك وطلائع الجيش .. غياب في الفريقين صاحب الهدف الأخير في مباريات وطلائع الجيش .. غياب في الفريقين

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انطلقت منذ قليل مباراة أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.

وتمثل المباراة مواجهة تاريخية مكررة بين الفريقين منذ صعود فريق الطلائع للدوري الممتاز منذ عدة مواسم.

وخسر طلائع الجيش في مباراة الجولة الأولى بالدوري أمام نظيره البنك الأهلي بثلاثية نظيفة فيما تغلب الزمالك على نظيره إنبي.

وتقول لغة الأرقام أن آخر من سجل هدفاً من لاعبي الفريقين في شباك المنافس لا يوجد حالياً من سجله في صفوفه فريقه.

وسجل آخر هدف للزمالك في صفوف فريق طلائع الجيش اللاعب الشاب أسامة فيصل والذي انتقل في الموسم الجاري إلى صفوف فريق البنك الأهلي.

أما آخر من سجل هدفاً من طلائع الجيش في مرمى الزمالك فكان بأقدام مهاجم الأهلي السابق عمرو جمال الذي انتقل إلى صفوف الوافد الجديد فريق فاركو.

المصرى اليوم

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