السجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية بولاق الدكرور»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، بمعاقبة محمد علي المجيد، بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا في اتهامه بالانضمام إلى «خلية بولاق الدكرور».

كانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا على المتهم وعدد من المتهمين سبق إعادة إجراءات محاكمتهم.

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم، وقام محاميه بإعادة إجراءات محاكمته، والتمس خلال مرافعته أمام المحكمة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن موكله ليس له علاقه بالاتهامات المنسوبه إليه لتبرئه ساحته.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.