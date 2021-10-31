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«تي تي».. روجينا تكشف شخصيتها في «مربع برامودا» (صور)

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«تي تي».. روجينا تكشف شخصيتها في «مربع برامودا» (صور) «تي تي».. روجينا تكشف شخصيتها في «مربع برامودا» (صور)

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كشفت الفنانة روجينا، الأحد، اسم الشخصية التي تلعبها من خلال فيلم «مربع برمودا» من إخراج طارق رفعت، والذي من المقرر الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة.

وقالت روجينا، عبر «انستجرام»: «تى تى السلحدار فيلم مربع برمودا».

تدور أحداث الفيلم حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا، وتتوالي الأحداث وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

فيلم «مربع برمودا» يضم أيضًا نجومًا جدد مثل محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

صورة نشرتها الفنانة روجينا لإطلالتها الجديدة في مهرجان الجونة السينمائي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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