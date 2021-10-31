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الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية

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الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية
أدانت الحادث الارهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء

الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت الجامعة العربية في بيان اليوم على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعربًا عن تضامن الجامعة العربية مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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