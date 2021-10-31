وزير الخارجية يبحث مع مفوضية الاتحاد الإفريقي العلاقات الثنائية

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تطرق إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

‬التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الإفريقي وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ومنها تحديات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.