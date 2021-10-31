البنك المركزي في أفغانستان يعلن نيته إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية

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أعلن البنك المركزي في أفغانستان، نيته إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في البلاد، وذلك في أعقاب جلسة «مجلس الشريعة»، موضحا أن البنك يتمسك بتطوير مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية.

جاء تأسيس أول بنك إسلامي في أفغانستان في أبريل عام 2018 مضيفا أنه سيتم الآن، اتخاذ الخطوات الأكثر أهمية، وأن الاقتراحات المناسبة بهذا الخصوص كانت قد وجهت إلى وزارة المالية التابعة لحركة طالبان، وفقا لما نقلته «روسيا اليوم».

وتؤسس الخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ حظر فرض فائدة على القروض.

وكانت قد سيطرت حركة «طالبان» على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد.