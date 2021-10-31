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الرئيس الفلسطيني يقرر تنكيس العلم في 2 نوفمبر كل عام

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الرئيس الفلسطيني يقرر تنكيس العلم في 2 نوفمبر كل عام الرئيس الفلسطيني يقرر تنكيس العلم في 2 نوفمبر كل عام

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، قرارا بتنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، في 2 نوفمبرمن كل عام، الذي يصادف ذكرى «إعلان بلفور» المشؤوم.

جاء في القرار الرئاسي، تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة، في اليوم الثاني من نوفمبر من كل عام، وذلك تنديدا «بإعلان بلفور»، وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.

وأعلنت صحيفة الجارديان البريطانية سابقا، إن احتفالها ودعمها لوعد بلفور عام 1917 يعد واحداً من أسوأ الأخطاء التي ارتكبتها الصحيفة خلال عملها على مدار قرنين، فيما قوبل تصريح الصحيفة باستياء من الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية بلندن.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الجمعة 7 مايو 2021، بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيس الصحيفة أسوأ الأخطاء الصحفية التي ارتُكبت خلال مسيرتها في قرنين من الزمن.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، دعمها لوعد بلفور من أسوأ الأخطاء التي ارتكبتها الصحيفة خلال 200 عام من تاريخها.

المصرى اليوم

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