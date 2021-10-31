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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.